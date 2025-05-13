Gaziantep Müftüsü Deprem Bölgesinde Kur'an Kursu İnşaatını Ziyaret Etti

Gaziantep Müftüsü Hüseyin Hazırlar, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde kurulan afet konutlarındaki 4-6 Yaş Kur'an Kursu inşaatını ziyaret etti.

Hazırlar, Nurdağı İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız ile birlikte yapımı devam eden Başpınar Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki Kur'an Kursu inşaatını gezdi.

İnşaatın son durumu hakkında bilgi alan Hazırlar, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Hazırlar, çocukların küçük yaşlarda dini ve ahlaki değerlerle tanışmalarına imkan sağlayacak olan eğitim yuvasının modern ve donanımlı bir şekilde hizmet vermesinin hedeflendiğini dile getirdi.