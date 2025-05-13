Gaziantep Müftüsü Deprem Bölgesinde Kur'an Kursu İnşaatını Ziyaret Etti
Gaziantep Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Nurdağı ilçesinde kurulan yeni Kur'an Kursu inşaatını ziyaret etti. İnşaatın ilerleyişi hakkında bilgi alarak çocukların dini ve ahlaki değerlerle tanışacağı eğitim yuvasının modern bir şekilde hizmet vermesi hedeflendi.
Gaziantep Müftüsü Hüseyin Hazırlar, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde kurulan afet konutlarındaki 4-6 Yaş Kur'an Kursu inşaatını ziyaret etti.
Hazırlar, Nurdağı İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız ile birlikte yapımı devam eden Başpınar Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki Kur'an Kursu inşaatını gezdi.
İnşaatın son durumu hakkında bilgi alan Hazırlar, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Hazırlar, çocukların küçük yaşlarda dini ve ahlaki değerlerle tanışmalarına imkan sağlayacak olan eğitim yuvasının modern ve donanımlı bir şekilde hizmet vermesinin hedeflendiğini dile getirdi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel