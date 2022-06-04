Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne yönelik Gaziantep'in Nizip ilçesi, Antalya ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere 2 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.

AA / Güncel

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