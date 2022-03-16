Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı

Gaziantep ve İstanbul'da suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

İstanbul ve Gaziantep'te 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve tefecilik" suçlarından 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.