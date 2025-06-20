Gaziantep Merkezli Siber Suç Operasyonu: 40 Gözaltı

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Gaziantep merkezli olarak düzenlenen siber suç operasyonlarında 6 ilde 40 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda sahte belgeler, ruhsatsız silahlar ve büyük miktarda para hareketliliği tespit edildi.

Gaziantep merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda Gaziantep, İstanbul, Hatay, Antalya, Eskişehir ve Kilis'te eş zamanlı olarak siber suçlara ilişkin operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 40 zanlı gözaltına alındı, 45 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 17'sinin mal varlıklarına el konuldu.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 66 fişek, kupon yazıcısı, 60 bahis kuponu, başkalarına ait banka kartları, dijital materyaller ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 640 milyon lirayı aşan hesap hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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