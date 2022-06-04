Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama - Haberler

Gaziantep merkezli hırsızlık şebekesine operasyonda 28 tutuklama GAZİANTEP merkezli 13 ilde hırsızlık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 54 şüpheliden 28'i tutuklandı. GAZİANTEP merkezli 13 ilde hırsızlık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 54 şüpheliden 28'i tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen hırsızlık şebekesine yönelik 13 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'evden hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, azmettirme ve suça iştirak' suçlarını işlediği iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 28'i tutuklandı, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'inin ise sağlık sorunu dolayısıyla hastanede olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında aranan 17 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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