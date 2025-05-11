Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Suç kaydını gören polis ehliyetine 2060 yılına kadar el koydu

Gaziantep merkezli 47 ildeki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli daha gözaltına alındı

Gaziantep merkezli 47 ildeki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli daha gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı daha gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 zanlı daha gözaltına alındı.

FETÖ'nün Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki bölge yapılanmasında yer alan güncel örgüt yapısının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli daha yakalandı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 229'a yükseldi.

Sağlık kontrolünün ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen 4 zanlının buradaki işlemleri sürüyor.

Emniyet ekipleri tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenen ilk operasyonda 208, 7 Mayıs'ta 14 ve 9 Mayıs'ta ise 3 şüpheli yakalanmış, 225 zanlı önceki gün adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan 77'si tutuklanmış, 23'ü savcılık işlemlerinin ardından, 125'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyona şehit emniyet müdürünün ismi verildi

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyona, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel'in ismi verildi.

Yapılan teknik takip ve alınan ifadeler doğrultusunda, örgütün kendilerine yakın gördüğü ancak üyesi olmayan kişileri "vifak" olarak adlandırdığı, bu kişileri 2 yıl boyunca izlediği belirlendi.

FETÖ'nün örgütten uzaklaşan veya bağı zayıflayan kişileri ise "hayat" olarak kodladığı, bu grupları da kendi içinde A ve B kategorileriyle ayırdığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün ağına düşürdüğü öğrencileri Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelere götürdüğü, burada yürütülen faaliyetleri onlara göstererek bağlarını güçlendirmeyi hedeflediği belirlendi.

Öte yandan, yurt dışına götürülen öğrencilerin gidişte aynı uçakta farklı koltuklarda, dönüşte ise yan yana koltuklarda yolculuk yaptıkları, yurt dışında yaklaşık bir hafta kaldıkları tespit edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Barış için diplomasi trafiği! Erdoğan, Macron ile görüştü

Barış için diplomasi trafiği! Erdoğan, Macron ile görüştü
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.