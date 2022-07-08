Gaziantep merkezli 3 ilde kaçakçılara yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep merkezli 3 ilde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı çalışma kapsamında, kaçakçılara yönelik Gaziantep, Şırnak ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 bin 320 litre kaçak akaryakıt ve 29 bin 293 kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartı olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.