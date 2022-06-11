Gaziantep merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 9 Haziran'da Gaziantep ve Şırnak'ta düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken 5'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Şırnak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep merkezli 2 ilde kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.