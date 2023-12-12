Gaziantep Megapol Spor, şampiyonluk hedefliyor

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor'un kulüp başkanı Serkan Özhan, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Özhan, takımın iyi işler yapacağını ve sezon sonunda kupayı Gaziantep'e getireceklerini belirtti.

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor'un kulüp başkanı Serkan Özhan, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Özhan, yaptığı açıklamada, geçen sezon şampiyon olduklarını ve 2. lige yükselttiklerini hatırlattı.

Amaçlarının Gaziantep'e yeni kupalar getirmek olduğunu belirten Özhan, şunları kaydetti:

"Takım iyi işler yapacağının sinyallerini verdi. İnşallah böyle devam eder ve sezon sonun kupayı Gaziantep'e getiririz. Kızlarımız sadece futbol oynadıkları için değil değerli oldukları için bizimle olduklarını bilmelerini istiyoruz. Amaç sadece futbol değil topluma faydalı, kendi benliğini kazanmış, özgüveni yüksek kadınlar kazandırmak adına çalışıyoruz."