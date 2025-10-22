Haberler

Gaziantep Mahkemesi, Ebrar Sitesi Davasında Hapis Cezalarını Onadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 115 kişinin ölümüne neden olan sanıklar hakkında verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 115 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davada, sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince, sitenin kurucusu Tevfik Tepebaşı ile Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Öz için verilen "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 8'er ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesi tamamlandı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemede yapılan yargılamayı, usul ve esas yönünden hukuka uygun buldu.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Ceza miktarı, tutuklu kalınan süre ve infazda geçireceği süre ile dosya kapsamı itibarıyla, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı hususları göz önüne alınarak, ilk derece mahkemesince gerekçesi gösterilmek suretiyle hükümle birlikte verilen tutuklama kararında bir isabetsizlik bulunmadığından ve sanık müdafinin tahliyeye yönelik ileri sürdüğü sebepler yerinde görülmediğinden, CMK'nın 104/3 maddesi gereğince sanıkların müdafilerinin tahliye taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kararda ayrıca, dosyanın Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Mahkeme heyeti, 19 Şubat'taki duruşmada 2 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 8'er ay hapisle cezalandırılmasına, üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin yeterli delil olmadığı gerekçesiyle tutuksuz sanıklar S.T, M.T. ve A.D'nin beraatine hükmetmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, ekipler olay yerinde

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Uzmanlar uyardı: Evinize sokmayın
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın

Rakam inanılmaz: 1 ayda altından kazandığı paraya bakın
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Alanya sahilinde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı

Sahilde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Fena linç yemişti! Icardi'nin son hali herkesi şaşırttı

Fena linç yemişti! Son hali herkesi şaşırttı
Hülya Avşar'dan yeni imaj! 'Set zamanı' notuyla geri döndü

Bu halinden eser kalmadı! "Set zamanı" notuyla geri döndü
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
Küçük kıza cinsel saldırı iddiası ülkeyi yangın yerine çevirdi

Ülkeyi yangın yerine çeviren göçmen iddiası! Haberi duyan sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.