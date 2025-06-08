Gaziantep Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Gaziantep'e bayramda ziyaretçi akını

GAZİANTEP - Gaziantep, yılın her döneminde olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinde de turistlerin tercihi oldu.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Gaziantep, Kurban Bayramı tatilinde turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tarihi dokusunun yanı sıra büyüleyici yapılarıyla, kültürel yönüyle, müzeleriyle ve birbirinden lezzetli yemekleriyle ünlü Gaziantep, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Dünyanın en eski 10 şehrinden biri olan Gaziantep'i tercih eden yerli turistler, kentte keyif dolu vakit geçiriyor. Güzel ve keyif dolu vakit geçirmek üzere kenti tercih eden yerli ve yabancı turistler, tarihi Gaziantep Kalesi ve çevresinin yanı sıra Kültür Yolu üzerindeki asırlık hanları, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve diğer birçok turistik ve kültürel mekanları ziyaret etti. Osmanlı döneminden kalma tarihi cami, han, hamam, bedesten ve çarşıların keyfini çıkaran yerli ve yabancı turistler, Gaziantep'e hayran kaldı. Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı'nı gezen turistlerin, Antep fıstığı ve baklavanın yanı sıra kurutmalık ürünler, salça, baharat çeşitleri ile doğal ve organik ürünleri tercih ettikleri gözlemlendi. Kentteki birçok lokanta ve restoranın önünde uzun kuyruklar oluşurken, esnaf turist yoğunluğundan memnun oldu.

"Kurban Bayramı çok güzel geçiyor"

Kurban Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradıklarını belirten Kaleoğlu Mağarası işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, "Kurban Bayramı çok güzel geçiyor. Bayramın bereketi güzel bir şekilde yansıdı. Vatandaşlarımız akın akın Kaleoğlu Mağarası'nı ziyarete geliyorlar. Havalarda birden bire ısındı, dışarı çok sıcak ama mağaranın içi çok serin olduğu için içeride serinliyorlar. Serinledikleri esnada çay ve kahvelerini içiyorlar. Yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz mağaramızı ziyaret ediyorlar. Bizde bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

"Bayramın ikinci gününden yoğunluk var"

Gaziantep'te Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da turist hareketliliğinin yaşandığını ve esnaf olarak bu durumdan memnun olduklarını belirten Bakırcılar Çarşısı esnafından Mehmet Kanlı da, "Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistler Gaziantep'i ziyaret ediyor. Bayramın ikinci gününden beri bayağı bir yoğunluk var. 4 gün boyunca bu yoğunluğun süreceğini tahmin ediyoruz. 4 gün boyunca hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bakırcılar Çarşısı'nı çok beğendik"

Kurban Bayramı nedeniyle Antalya'dan Gaziantep'i gezmeye geldiklerini belirten ziyaretçilerden Nehir Özbay ise, "GAP turuna çıktık. Gaziantep'ten sonra Şanlıurfa'ya gideceğiz. Gaziantep gayet güzel ve çok beğendik. Daha önce de Gaziantep'i ziyarete gelmiştik ve Gaziantep'i bu defa da çok beğendik. Kent merkezini gezdik, yemek yedik. Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik. Bakırcılar Çarşısı'nı çok beğendik" diye konuştu.