Haberler

Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde Lezzet Sokağı Coşkusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür Yolu Festivali kapsamında Lezzet Sokağı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Festival Park'ta yer alan etkinlikler, şehir mutfağını ve el işi ürünlerini tanıtıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) çerçevesinde Festival Park'ta kurulan Lezzet Sokağı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanat ile gastronomiyi buluşturan etkinliklerin merkezi konumundaki Festival Park'ta kurulan Lezzet Sokağı, Gaziantep'in eşsiz yemek kültürünü, el işi ürünlerini ve çeşitli aktiviteleri vatandaşlarla buluşturuyor.

Başkan Fatma Şahin, alanı gezerek stantları ziyaret etti, katılımcılarla sohbet ederek, sahnelenen gösterileri ilgiyle izledi.

Çocuk oyun alanları, gastronomi atölyeleri ve konser alanlarıyla donatılan Festival Park, festivalin son gününe kadar ziyaretçilere dolu bir program sunmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda'ya inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.