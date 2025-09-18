Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nde Lezzet Sokağı Coşkusu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) çerçevesinde Festival Park'ta kurulan Lezzet Sokağı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanat ile gastronomiyi buluşturan etkinliklerin merkezi konumundaki Festival Park'ta kurulan Lezzet Sokağı, Gaziantep'in eşsiz yemek kültürünü, el işi ürünlerini ve çeşitli aktiviteleri vatandaşlarla buluşturuyor.

Başkan Fatma Şahin, alanı gezerek stantları ziyaret etti, katılımcılarla sohbet ederek, sahnelenen gösterileri ilgiyle izledi.

Çocuk oyun alanları, gastronomi atölyeleri ve konser alanlarıyla donatılan Festival Park, festivalin son gününe kadar ziyaretçilere dolu bir program sunmaya devam edecek.