'Gaziantep Kitap Fuarı' başladı - Haberler

GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen ' Gaziantep Kitap Fuarı' açıldı.

'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' projesi kapsamında, valiliğin katkısıyla Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen 'Gaziantep Kitap Fuarı' başladı. 415 yayınevi ve 380 yazara ev sahipliği yapılan kitap fuarında okuyucular, birbirinden değerli yazar ve şair ile tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Gaziantep Vali Yardımcısı Burak Akeller, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kitapseverler katıldı. Yoğun katılımın olduğu fuar, 1 hafta boyunca ziyarete açık olacak.

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