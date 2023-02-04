Gaziantep, Kilis ve Adıyaman için kar yağışı uyarısı

Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da yarın sabah kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Gaziantep ve Kilis çevresi ile Hatay'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışı öngörülüyor.

Yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi de tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.