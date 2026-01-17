Nurdağı Kaymakamı Erciyas, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erciyas, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Erciyas, "Gazze: Açlık" kategorisinde oylamaya sunulan fotoğraflardan Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafı isimli karesini oylayan Erciyas, "Spor" kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" fotoğrafına oy verdi.

Erciyas, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" fotoğrafını seçerken, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı fotoğrafını tercih etti.