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Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te deprem konutları kurayla hak sahiplerine teslim edildi

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te deprem konutları kurayla hak sahiplerine teslim edildi
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te yapımı tamamlanan deprem konutları, kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te yapımı tamamlanan deprem konutları, kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan 5 bin 259 konut için kura töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törende, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hak sahibi ailelere anahtarlarını teslim etti.

Hak sahiplerinden emekli imam Murat Tuğ, evine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah devletimize zarar vermesin, biliyorsunuz sadece Nurdağı'nda değil, 11 ilde ve ilçelerinde çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Ben Hataylıyım, oraya da gidiyorum çalışmalara hayran kalıyorum. Devletimizin kıymetini bilelim." diye konuştu.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da yapımı tamamlanan 3 bin 135 konutun teslimi için kura töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törende, Yanık ailesi de yeni evlerinin anahtarını teslim aldı.

Hatice Yanık, gazetecilere, yaşanan felakette ağır hasar alan ve yıkımı yapılan evinin yerine yenisi alabilmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Depremzede Ali Buğra Çanakçı da "Depremde birçok acılar yaşadık, evimiz yıkıldı ama bunların üstüne bu evin TOKİ tarafından yapılması bizim için çok iyi oldu. En azından yaralarımız kapandı. Herkes için çok güzel oldu. Allah geri kalanlara da nasip etsin inşallah." diye konuştu.

Anahtarlarını teslim alan aileler, yeni evlerini gezdi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrer Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Degbici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ile ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kilis

Kilis'te de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törende Kilis Valisi Tahir Şahin, hak sahibi ailelere anahtarlarını teslim etti.

Ev hanımı Yüksel Güvenliler, evine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Güvenliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Demir, AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, MHP İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel

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