Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden 36'sı tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep jandarması göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor

55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon ile 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Gaziantep - Suriye sınır hattında 01 Ocak - 11 Temmuz 2023 tarihleri arasında "Göçmen Kaçakçılığı" suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik adli makamların koordinesinde yapılan operasyon ile 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 36'sı tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi.