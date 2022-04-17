GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan "beyaz kaplan" Gaziantep'e getirildi - Haberler

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GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan "beyaz kaplan" Gaziantep'e getirildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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İstanbul Silivri'de bir villada ele geçirilen ve 10 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan albino Bengal kaplanı yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

GAZİANTEP (AA) - İstanbul Silivri'de bir villada ele geçirilen ve 10 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan albino Bengal kaplanı yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - İstanbul'da ele geçirilen ve doğada nadir bulunan beyaz kaplan Gaziantep'e getirildi

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, İstanbul, Bengal, Güncel, Haberler

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