GAZİANTEP-İSLAHİYE'NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'ncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Demokrasi Meydanı'ndaki kutlama programına; İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı Albay Kadir Çelik, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan,öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenklerin konularak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunan törende konuşan Belediye Başkanı Kemal Vural, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları az imkanlarla,zor şartlarda bu ülkeyi bizlere kazandırdılar.^Bu ülkeyi bugün biz yönetiyorsak gençler yarın sizler yöneteceksiniz dedi.

Bando gösterisi sunulan kutlamalarda öğrenciler temsili kurtulu canlandırdı, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.