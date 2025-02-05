Gaziantep İslahiye'deki Konteyner Kentler Kapatılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kalıcı konutlara geçilmesiyle birlikte 11 konteyner kentten 8'i kapatıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İslahiye'de, depremzede vatandaşların geçici barınmasını sağlamak için oluşturulan konteyner kentler, kalıcı konutlara geçilmesiyle kapatılıyor.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afetin en derin yaralar açtığı noktalardan birinin İslahiye ilçesi olduğunu söyledi.

Deprem sonrası ilçede 26 bin vatandaşın konteyner kentlerde misafir edildiğini belirten Soylu, "Geçen yıl 4 Şubat'ta AFAD'ın kuralarıyla birlikte başlayan sürecin akabinde 11 konteyner kentte ikamet eden vatandaşımızın çok çok büyük oranını kalıcı konutlarımıza uğurladık." dedi.

Soylu, şu an ilçedeki 11 konteyner kentten sadece 3 tanesinin faal durumda olduğunu, 2'sini kısa süre içinde kapatmayı planladıklarını, konteyner kentte kalan vatandaş sayısının 12-13 bine kadar düştüğünü dile getirdi.