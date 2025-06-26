Gaziantep İslahiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 806 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 806 gram sentetik uyuşturucu ve 363 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, jandarma ve polisin 24-25 Haziran'da operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda 806 gram sentetik uyuşturucu ile 363 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel