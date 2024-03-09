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Gaziantep İslahiye'de İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Kuş Gözlemciliği Yapıldı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), ilk ve ortaokul öğrencilerine doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği yaptırdı. Etkinlikte öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), ilk ve ortaokul öğrencilerine doğa turizmi faaliyetleri kapsamında kuş gözlemciliği yaptırdı.

DKMP İslahiye Şefliği, doğa turizmi faaliyetleri kapsamında Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına yakın, Karakaya Mahallesi ilk ve ortaokul öğrencileriyle öğretmenleri ile kuş gözlemciliği yapıldı.

Personellerce öğrenci ve öğretmenin katıldığı etkinlikte, sulak alanların önemi ve doğayı koruma ve hayvan sevgisi konularında bilgi verildi.???????

Öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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