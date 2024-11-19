Gaziantep İslahiye'de Depremzedelere Ait Ağır Hasarlı Bina Kendiliğinden Çöktü
Kahramanmaraş merkezli depremlerle ağır hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yıkım çalışmaları devam eden bir bina, iş makineleri tarafından yıkımına başlanmadan kendiliğinden çöktü. Bina etrafında güvenlik önlemleri alınırken, yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Derviş Paşa Mahallesi Hatay Bulvarı'nda bulunan ağır hasarlı 7 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Bina etrafında güvenlik önlemi alınırken, iş makinesiyle yıkımına başlanan bina kendiliğinden çöktü.
Binanın bulunduğu yol, geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Enkaz, belirlenen alanlara kamyonlarla taşındı.