Zafer Bayramı'nda Bağımsızlık Vurgusu

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çıkmaz mesajında, Türk milletinin bağımsızlığa olan inancı ve özgürlüğe olan düşkünlüğünün tarih boyunca en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin sadece bir askeri başarı değil aynı zamanda Cumhuriyet'in kurulmasının önünü açan en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Çıkmaz, şunları kaydetti:

"30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer, milletimizin iradesi, azmi ve kararlılığıyla yazılmış destansı bir mücadelenin eseridir. Türk milleti, bağımsızlığına pranga vurulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu zafer, Cumhuriyetimizin temellerini atan ve geleceğimize ışık tutan tarihi bir dönüm noktasıdır."

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, tarihin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Büyük Zafer'in yıldönümünü coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın ardından gelen siyasi başarıların Cumhuriyet'in ilanı ile taçlandığını hatırlatan Şimşek, "Büyük Zafer'in yıldönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olduğuna dikkati çekti.

Kileci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda sergilediği azim ve kararlılığın en büyük göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, bizlere özgür ve bağımsız bir ülke bırakmıştır. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."