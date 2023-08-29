Gaziantep iş dünyasından 30 Ağustos mesajları

Gaziantep'teki iş dünyası temsilcileri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mesajında, bağımsızlık mücadelesinin sonucunda Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak tescillendiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılına ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin yokluk ve büyük zorluklara rağmen bağımsızlığından taviz vermeyen bir milletin, "Ölürsem şehit kalırsam gazi" diyerek verdiği bir kahramanlık destanı olduğunu aktaran Ünverdi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Düşmanın bir olup her imkanı kullanarak yaptığı işgal girişimine karşı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, genç yaşlı, kadın erkek demeden tek vücut olup şehadete koşan aziz atalarımız büyük bir zaferle cennet vatanımızı bizlere armağan etmiştir. Anadolu Yüce Türk Milleti'nin öz vatanıdır ve 30 Ağustos Zaferi bunun tüm dünyaya ilanı olmuştur. Milli birlik ve beraberlik ruhu aziz milletimizin en büyük gücü, aydınlık yarınlara ulaşmamızda en önemli dayanağımızdır."

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve bu mücadeleye omuz verenlere şükran ve minnet duyduklarını belirtti.

Bu büyük zaferin vatanına ve bağımsızlığına düşkün bir milletin gurur günü olduğunu aktaran Koçer, şunları kaydetti:

"Tarihimiz göstermiştir ki milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir. Zulme, işgale, esarete, teslimiyete karşı milletin topyekün haykırışı, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir güç duramayacak. Aziz milletimiz tarih boyunca bayrak, vatan ve bağımsızlık gibi değerlerinden asla vazgeçmemiştir. Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, gözünü hiçbir şeyden sakınmamıştır. Bizler de iş dünyası ve bu kentin geleceği olarak onlara layık olabilmek adına, medeniyet yarışında ülkemizi en ileri noktalara taşımak için her türlü gayreti göstereceğiz."

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin 101'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

26 Ağustos'ta başlayan amansız mücadelenin 30 Ağustos 1922'de tarihi bir zaferle taçlandığını ifade eden Özyurt, şunları kaydetti:

"Milletimiz, 30 Ağustos zaferinde vatan, bayrak, din ve bağımsızlık gibi değerlerini canından öte görmüş ve canı pahasına bu değerlerini muhafaza etmiştir. Türk ulusunun 30 Ağustos'ta verdiği bağımsızlık mücadelesi, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Milletimiz ordusuyla tek bir yürek ve yumruk halinde birleşerek gösterdiği cesaret, kahramanlık ve vatan sevgisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yükselişindeki en sağlam yapı taşlarından biri olmuştur. Biz de ecdadımızdan aldığımız güç ve ilham ile daha güçlü, daha genç ve her daim hazır Türk milletinin bu kutlu yürüyüşünü devam ettireceğiz."

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ise 30 Ağustos'ta kazanılan şanlı zaferle bu toprakların ebedi olarak vatanımız olduğu tüm dünya tarafından net bir şekilde anlaşıldığını belirtti.

Şanlı tarihimizin en önem önemli dönüm noktasının 30 Ağustos'ta kazanılan zafer olduğunu anlatan Kileci, şunları kaydetti:

"Bugün anlıyoruz ki dönemin zengin ve modern ordularına karşı şanlı zaferlerin kazanılmasında inanmışlığın, bağımsızlık arzusunun, birlik olmanın, millet olmanın ve fedakarlığın da en az silahlar kadar payı vardır. Tabi böyle kenetlenmiş bir halka önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası da tıpkı 1071'de Malazgirt'te olduğu gibi inanmış bir halka zaferi getirdi. Milli mücadele döneminin oldukça çetin ve yıpratıcı yıllarından sonra 30 Ağustos'ta kazanılan şanlı zaferle bu toprakların ebedi olarak vatanımız olduğu tüm dünya tarafından net bir şekilde anlaşıldı. "

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de 30 Ağustos'un Türk milleti için ulusal ve tarihi açıdan büyük bir öneme sahip olan bir milli bayram olduğunu belirtti.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tüm Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki Türklerin bayramı olduğunu, geçmişte yaşananların, çekilen zorlukların ve destansı zaferlerin asla unutulmayacağını kaydetti.