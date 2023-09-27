Gaziantep'te tarihi Bey Mahallesi'nde yapılan huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama sırasında 2 bin 54 şahıs ve 153 araç kontrol edildi. Çalıntı motosiklet ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'in tarihi mahallesinde huzur güven uygulaması: 3 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te tarihi Bey Mahallesi'nde yapılan huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda personelin katılımıyla tarihi Bey Mahallesi'nde huzur-güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulama sırasında 2 bin 54 şahıs ve 153 araç kontrol edildi. Çok sayıda ekip ve dron destekli uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanırken 1 adet çalıntı motosiklet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Benzer huzur-güven uygulamalarının kentin çeşitli noktalarından devam edeceği öğrenildi.