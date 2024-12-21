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Gaziantep'in Nurdağı'nda Depremden Zarar Gören Sondaj Kuyuları Yeniden Açıldı

Gaziantep'in Nurdağı'nda Depremden Zarar Gören Sondaj Kuyuları Yeniden Açıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremde hasar gören 4 sondaj kuyusu açıldı. DSİ Yetkilisi Kazım Doğru, 5 kuyudan 4'ünün hedeflenen debiye ulaştığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremden zarar gören 4 sondaj kuyusu, Kahramanmaraş DSİ 20. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yeniden açıldı.

Kahramanmaraş DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Gökçedere YAS Kooperatifi tarafından aktif olarak kullanılan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde hasar gören 5 derin sondaj kuyusunda teknik ekiplerce kontrol yapıldığı belirtti.

Söz konusu kontrollerde kuyuların kullanılamaz olduğunun tespit edildiğini aktaran Doğru, bu kuyuların yeniden açılması için çalışma başlattıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar her biri 180 metre derinliğe sahip 4 adet sondaj kuyusunun açma işlemi tamamlanmış olup, kuyularda hedeflenen debiye ulaşılmıştır. 1 adet kuyuda ise yer tespiti çalışmaları tamamlandığında sondaj ekiplerimiz tarafından ivedi olarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. "

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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