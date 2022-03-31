Gaziantep'in lezzet ustaları ramazana hazır

Türkiye'nin UNESCO tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağına dahil edilen ilk kenti olan Gaziantep'in lezzet ustaları, yöresel lezzetleri bir yandan kentteki müşterilerine ve ramazan süresince ağırlayacakları turistlere tattıracak diğer yandan da kargoyla il dışına taşıyacak.

Ramazana sayılı günler kala Gaziantep'te kebap ve tatlıcılar, son hazırlıklarını tamamladı. İşletmeler, misafirlerini iftar ve sahurda ağırlamak için gün sayıyor.

İşletmelerin ramazan menülerinde ara sıcakların dışında daha çok beyran, lahmacun, kebap, katmer ve baklava gibi lezzetler yer alıyor.

Kebap ustası Ahmet Çadır, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır ramazanı buruk geçirdiklerini söyledi.

"Konuklarımız menüde daha çok yöresel lezzetleri tercih ediyor"

Ramazanda gelen konukları en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Çadır, şöyle konuştu:

"Çok heyecanlıyız ve tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlkbahar bizim turizm sezonudur. Bu yıl ramazan, bahar sezonuna denk geldiği için işlerimizin daha yoğun olacağını tahmin ediyoruz ve buna göre hazırlıklarımızı tamamladık. Gelen tüm konukları en iyi şekilde ağırlamak için hazırız. Bu ramazan bizim için çok güzel geçecek. Şimdiden ilk 15 günlük rezervasyonlarımız doldu. Sonraki 15 gün için ise devam ediyor. Konuklarımız menüde daha çok yöresel lezzetleri tercih ediyor."

Çadır, il dışından da rezervasyonların olduğunu sözlerine ekledi.

Katmer ustası Halil İbrahim Şeker ise bir tatlı türü olan katmerin iftar ve sahur arasında her saat tüketildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Katmer tadında bir ramazan istiyoruz. Katmer iftar sonrası çok rağbet gören bir tatlı. İçinde kaymak ve fıstık olmasından hafif ve besleyici. Ramazan hazırlıklarımızı tamamladık. İftardan sonra başlıyoruz ve sahura kadar tüketiliyor. Özellikle il dışından gelen misafirlerin iftardan sonra ilk tercih ettikleri katmer oluyor. Bu yoğunlukta aksama yaşanmaması için hazırlıklarımızı tamamladık."

Baklava ustası Onur İbili de kentteki baklavacılardan ramazan telaşının başladığını ifade etti.

İşletmenin ramazan hazırlığını bitirdiğini ifade eden İbili, "Avrupa Birliği tarafından tercih edilen ilk Türk ürünü olan baklava, ramazan ayında oldukça ilgi görüyor. Biz de hazırlıklarımızı tamamladık ve inşallah herkese bu tatlıyı ulaştıracağız. Kentteki tüm baklavacılar baklava imalatına hız verdi. En çok kullanılan fıstık, sade yağ ve kaymağımızı en az 1 ay yetecek şekilde aldık ve depoladık. Malum geçtiğimiz iki yılda insanlar çoğu lezzetlerden mahrum kaldı ramazan ayında ama bu sene öyle olmayacak inşallah."