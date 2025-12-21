Haberler

Gaziantep'te "Bir Kardeşlik Hikayesi" sergisi açılacak

Güncelleme:
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla 'Bir Kardeşlik Hikayesi' sergisi, 15 eserle Gaziantep Panorama Müzesi'nde açılacak. Sergi, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın düşman işgali dönemindeki dayanışmasını anlatıyor.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla "Bir Kardeşlik Hikayesi" sergisi açılacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Moda Tasarımı Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mutlu Aslantürk tarafından Maraş Abası motifleri ile hazırlanan 15 eserlik sergi, Gaziantep Panorama Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

Sergiyle, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın düşman işgali döneminde omuz omuza verdiği mücadele anlatılacak.

Aslantürk yaptığı açıklamada, Kahramanmaraşlı vatandaşların düşman işgali zamanında Gaziantep'e yardım ettiğini ve omuz omuza savunma yaptıklarını ifade etti.

Yarın, sanatseverlere saat 10.00'da kapılarını açacak olan sergi, 29 Aralık'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
