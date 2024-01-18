Gaziantep'in kebap ustaları 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Gastronomi kenti Gaziantep'in kebap ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Lezzet ustaları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Kebap ustaları, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek seçimlerini yaptı.
Gastronomi kenti Gaziantep'in kebap ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Lezzet ustaları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Kebap ustası İbrahim Çadır, "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Çevre-Yaşam"da Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması", "Spor"da ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" karesini seçti.
Çadır, bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoşgeldin", " Gazze : Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Kayıp" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Kebap ustası Murat Dalçek de "Haber"de Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece", "Spor"da ise Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" karesini seçti.
Dalçek, "Deprem: Umut"ta Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" isimli fotoğraflarına oy verdi.