Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.
İslahiye Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.
İlçede ayrıca İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri Amanos Dağı'ndaki 1100 rakımlı Değirmencik Mevkisi zirvesine Türk bayrağı dikti.
Nurdağı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene ise Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Spor Salonunda devam eden etkinlik, günün anlam ve önemine dair konuşmaları ve öğrencilerin okudukları şiirlerin ardından sona erdi.