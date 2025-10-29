Haberler

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

İslahiye Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.

İlçede ayrıca İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri Amanos Dağı'ndaki 1100 rakımlı Değirmencik Mevkisi zirvesine Türk bayrağı dikti.

Nurdağı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene ise Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. ???????

Spor Salonunda devam eden etkinlik, günün anlam ve önemine dair konuşmaları ve öğrencilerin okudukları şiirlerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.