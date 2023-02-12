GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE DEPREMİN VURDUĞU BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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Arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiği binalarda iş makineleri enkaz kaldırmaya devam ederken, vatandaşlar gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını gönüllüler tarafından oluşturulan noktalardan temin ediyor.
Arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiği binalarda iş makineleri enkaz kaldırmaya devam ederken, vatandaşlar gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını gönüllüler tarafından oluşturulan noktalardan temin ediyor.
ESKİŞEHİR- DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel