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Gaziantep'in ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Gaziantep'in ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, törenlerle kutlandı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, törenlerle kutlandı.

İslahiye'de Demokrasi Meydanında düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çetin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden öğretmenleri rahmetle anarak, törene katılan öğretmenlerin gününü kutladı.

Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı.

Etkinlikte asrın felaketi 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğretmenler anıldı.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından program sona erdi.

Törene, Kaymakam Mehmet Soylu, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Mehmet Özsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, öğretmen ve öğrencilerle ile vatandaşlar katıldı.

Nurdağı

Nurdağı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yıldırım, 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden öğretmenleri rahmetle andı. ???????

Şehitlik ziyaretinin ardından program kaymakamlık toplantı salonunda çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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