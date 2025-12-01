Haberler

Gaziantep'in Galle Parkı, Yeşil Bayrak Ödülü ile Tescillendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te yer alan Galle Park, uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü'nü alarak kalite standartlarını yükseltti. Bu ödül, bölgenin çevreye olan duyarlılığının ve sürdürülebilirliğine olan bağlılığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Gaziantep'e bulunan Galle Park, Yeşil Bayrak Ödülü (Green Flag Award) ile tescillenerek uluslararası kalite standartlarına kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 270 bin metrekarelik Galle Park, uluslararası alanda en prestijli yeşil alan olarak ödüllendirildi.

Türkiye'de bugüne kadar yalnızca Denizli ve İstanbul'un bazı parklarının layık görüldüğü Yeşil Bayrak Ödülü'nü alan Galle Park, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ödül kazanan ilk şehir parkı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep adına gurur verici bir başarıyı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Galle Park'ın uluslararası bir ödül olan Yeşil Bayrak Ödülü'ne layık görülmesi, bu yalnızca parkımızın başarısı değildir. Gaziantep'in çevreye, sürdürülebilirliğe ve daha yaşanabilir bir geleceğe olan kararlı yaklaşımının dünya çapında tescillenmesidir."

Galle Park'ın bugün yalnızca bir rekreasyon alanı olmadığını aktaran Şahin, bu parkın çocukların özgürce oynadığı, gençlerin spor yaptığı, ailelerin nefes aldığı, yaşlıların huzur bulduğu ve kent ekosisteminin nefes borusu olan bir yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.