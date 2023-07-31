Gaziantep'in geleneksel yemekleri arasında yer alan nohut dürümü, pratik hazırlanışı ve doyurucu özelliğiyle popüler hale gelmiştir. Nohut dürümü, fırından çıkmış taze pidenin arasına nohudun çeşitli baharatlarla harmanlanarak ve salata eklenerek servis edilen bir dürüm çeşididir. Ucuz ve pratik oluşuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken nohut dürümü, Gaziantep'in tescilli yemekleri arasında yer almaktadır.

Gaziantep'in enfes sokak lezzeti: Nohut dürümü

Gaziantep'in lezzetli ve besleyici sokak lezzeti

Damaklarda unutulmaz izler bırakan lezzet: Nohut dürümü

GAZİANTEP Gaziantep'in geleneksel yemekleri ve sokak lezzetleri popüler hale gelmeye başladı. Bu lezzetlerin başında ise son yılların en iyi çıkışını yapan nohut dürümü yer alıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'e özgü coğrafi işaretli nohut dürümü, pratik hazırlanışıyla ve doyurucu özelliğiyle dürüm severler için eşsiz lezzet sunuyor. Nohut dürümü, fırından çıkmış taze pidenin arasına nohudun çeşitli baharatlarla harmanlanarak ve salata eklenerek servis edilen bir dürüm çeşididir. Geleneksel döner ve lahmacun alternatiflerini arayanlar, kolay ulaşılabilir, doyurucu bir yemek oluşundan dolayı nohut dürümünü daha çok tercih ediyor. Seyyar arabalarda, tezgahlarda ve lokantalarda satılan nohut dürümünü tatmak isteyen vatandaşlar ülkenin ve şehrin dört bir yanından gelerek uzun kuyruklar oluşturuyor. Nohut dürümü geleneksel lezzetiyle ve uygun fiyatıyla yiyenlerin damağında unutulmaz bir iz bırakmaya devam ediyor.

"Nohut dürümcülüğü artık sektör haline geldi"

Gaziantep'in kültürel yemekleri arasında yer alan nohut dürümünün son yıllarda daha çok ilgi görerek sektör haline geldiğini belirten Dürüm İşletmesi sahibi İbrahim Budumlu, "Nohut dürümü bizim kültürel yemeğimizdir. Nohut bir gece önceden haşlanır ve geceleri tuzlu olarak satılırdı. Sonra bu seyyar arabalarda satılmaya başladı. Zaman geçtikçe bu ticarete döndü ve dükkanlara girdi ve dürüm sektöründe ayrı bir yere sahip nohut dürümcüsü olarak iş yerlerinde satılmaya başlandı" dedi.

"Turistlerin ve vatandaşların nohut dürümüne ilgisi yoğun"

Nohut dürümü ucuz ve pratik bir yemek oluşundan dolayı tüketimin fazla olduğunu ve yerli yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Budumlu, "İnsanların talebi güzel, hem ucuz, lezzetli, pratik ve doyurucu olduğu için vatandaşlarımızın nohut dürümüne olan ilgisi fazla. Gelen turistlerinde ilgisini çekiyor bilmeyen, duymayanlar en azından yarım nohut dürümü yiyerek tadına bakıyor ve çok hoşlarına gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Soğuk streçlerle tabaklayıp şehir dışına gönderiyoruz"

Gastronomi şehri Gaziantep'in tescillenen yemekleri arasında olduğunu belirterek, farklı illerde yaşayıp ta bu dürümü tatmak isteyenlere de tabaklayarak gönderdiklerini söyleyen Budumlu, "Valiliğimiz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz sayesinde 2020 yılında coğrafi işaret alarak Gaziantep'in tescilli yemeği oldu. Bu lezzeti Ankara'dan İstanbul'dan isteyen müşterilerimiz var. Biz bunları soğuk streçlerde dürüm şeklinde değil de nohutları tabağa, ekmeğini de yanına koyarak gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

"Dürüm fiyatını cüzi miktarda veriyoruz"

Nohut dürümüne gelen zamlar ile ilgili konuşan ve normalden daha herkesin tadabilmesi için uyguna verdiklerini aktaran Budumlu, "Fiyat daha önce uygundu şuanda piyasa girdilerinin fazla olduğundan bizde ister istemez zam yapmak zorunda kaldık. Derneğin verdiği fiyat listesi 40 TL, biz milletimizin bu tescilli dürümü tatması için kazancımızı en cüzi miktara çekerek, en cüzi fiyattan vererek 35 TL'den sunuyoruz" diye konuştu.