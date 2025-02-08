Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törene, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve MHP Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Eyüp Özkeçeci, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban, CHP Gaziantep milletvekilleri Melih Meriç, Hasan Öztürkmen ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Şehitler Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Kemal Çeber'in, Gaziantep'e verilen "gazilik nişanesi"ni Türk bayrağına takmasıyla tören sona erdi.