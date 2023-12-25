Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından çelenk bırakılması ve şiirler okunmasının ardından sona erdi.