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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından çelenk bırakılması ve şiirler okunmasının ardından sona erdi.

GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından çelenk bırakılması ve şiirler okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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