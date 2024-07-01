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Gaziantep'in Araban ilçesindeki minik tekvandocular Türkiye Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek

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Arabanlı minik tekvandocular, Gaziantep İl Temsilciliği tarafından düzenlenen şampiyonada başarılı bir performans sergileyerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki bazı minik tekvandocular, Türkiye Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği tarafından 29-30 Haziran Tarihleri arasında Gazikent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Minikler Gaziantep Tekvando İl Şampiyonası'nda, antrenör Adem Kaya'nın öğrencileri, 10-12 yaş grubunda 2 birincilik, 1 ikincilik ve 2 de üçüncülük madalyası kazandı.

Gaziantep İl Temsilciliği faaliyet programında Hatice Özer ile Ramazan Baykara birincilik, İbrahim Halil Barha ikincilik, Elif Naz Gündüz ile Ahmet Öztürk üçüncülük madalyası kazanan Arabanlı minik tekvandocular, 9-14 Temmuz tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Minik sporcular, söz konusu tarihlerde Gaziantep'i temsil edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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