Gaziantep'in Araban ilçesindeki minik tekvandocular Türkiye Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek

Gaziantep'in Araban ilçesindeki bazı minik tekvandocular, Türkiye Şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği tarafından 29-30 Haziran Tarihleri arasında Gazikent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Minikler Gaziantep Tekvando İl Şampiyonası'nda, antrenör Adem Kaya'nın öğrencileri, 10-12 yaş grubunda 2 birincilik, 1 ikincilik ve 2 de üçüncülük madalyası kazandı.

Gaziantep İl Temsilciliği faaliyet programında Hatice Özer ile Ramazan Baykara birincilik, İbrahim Halil Barha ikincilik, Elif Naz Gündüz ile Ahmet Öztürk üçüncülük madalyası kazanan Arabanlı minik tekvandocular, 9-14 Temmuz tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Minik sporcular, söz konusu tarihlerde Gaziantep'i temsil edecek.