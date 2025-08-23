Gaziantep'in Araban İlçesindeki Merkez Cami Yeniden İbadete Açıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep'in Araban ilçesindeki Merkez Cami, Hollanda Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin destekleriyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Gaziantep'in Araban ilçesindeki Merkez Cami, yeniden yapılarak ibadete açıldı.
Hollanda Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan caminin inşaatı tamamlandı.
Caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla protokol üyelerinin katılımıyla tören düzenlendi.
İsmi Hollanda Diyanet Vakfı Merkez Cami olarak değiştirilen caminin açılışına, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, İl Müftü Vekili Hasan Kiraz, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Özgül, İl Müftü Yardımcısı Şakir Aktaş, İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever, Nurdağı İlçe Müftüsü Muhammed Ayyıldız, kurum amirleri, din görevlileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.