Gaziantep'in Araban İlçesinde Kavun Hasadı Başladı

Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli tarım merkezi olan Gaziantep'in Araban ilçesinde kavun hasadına başlandı.

Araban Ovası'nın verimli topraklarına birinci ürün olarak ekimi yapılıp yetiştirilen, tadı ve aromasıyla ünlü ülke genelinde Araban baklavası olarak bilinen meşhur Araban kavununun hasadına başlandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, kavun tarlada bu sene kilogramı 9-10 liradan satışa sunulurken ilçedeki market ve manavların tezgahlarında 13-15 TL liradan satılarak üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.