Gaziantep'in Araban ilçesinde dolu yağışı etkili oldu - Haberler

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Gaziantep'in Araban ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Gaziantep'in Araban ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ARABAN, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanakla yağmaya başlayan dolu, ilçe merkezi ve kırsalında etkili oldu.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu yağışının yaklaşık 8 dakika sürdüğünü söyledi.

Dolu yağışının Antep fıstığı, buğday ve nohut gibi ürünlere zarar verebileceği bir dönemde olduklarını belirten Altun, "İlk yağdığı gibi şiddetli olarak bir süre daha devam etseydi ekili alanlara büyük zarar verirdi. Allah yüzümüze baktı, yağış kısa süre sonra durdu. Dolu yağışı anında tüm çiftçilerimize telefonla ulaştık, akşam saati olması nedeniyle şu ana kadar bize olumsuz bir haber gelmedi." diye konuştu.??????????????

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Ziraat Odası, Hasan Altun, Gaziantep, Araban, Güncel, Haberler

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