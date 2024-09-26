Gaziantep'in Araban İlçesinde Deprem Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edilmeye Başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Gaziantep'in Araban ilçesinde, yapımı tamamlanan deprem konutlarına hak sahipleri taşınmaya başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı tamamlanan 220 deprem konutunun hak sahiplerine teslimi tamamlandı. Konutlarını teslim alan vatandaşlar, kalıcı konutlarına taşınmaya başladı.

Diğer etaplardaki deprem konutlarının da tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edilecek.