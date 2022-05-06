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Gaziantep ile Kayserispor 6. randevuda

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gaziantep ile Kayserispor 6. randevuda

Gaziantep Futbol Kulübü ile Kayserispor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Futbol Kulübü ile Kayserispor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 36.hafta maçında Gaziantep FK ile Kayserispor karşılaşacak. Gaziantep Kalyon stadında birbirine üstünlük kurmaya çalışacak iki ekip, bugün kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 kez Gaziantep takımının galibiyeti bulunurken 3 müsabaka da berabere bitti. Kayseri'de oynanan 3 maç berabere biterken Gaziantep'te oynanan 2 maçı da ev sahibi ekip kazanmıştı. Geride kalan 5 maçta kırmızı siyahlı ekip 5 gol atarken Kayserispor'un ise 1 golü bulunuyor.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 5 maçta şu sonuçlar alındı:

2019/2020 Gaziantep FK-Kayserispor 3-0

2019/2020 Kayserispor-Gaziantep FK 1-1

2020/2021 Gaziantep FK-Kayserispor 1-0

2020/2021 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0

2021/2022 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0

(Yüksel Yıkılmaz /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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