Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Araban’da Sağlık Hizmetlerini İnceledi

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Araban ilçesinde ziyaretlerde bulunarak sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

İlk olarak Araban Devlet Hastanesini ziyaret eden Şahin, hastanenin mevcut durumu ve sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Şahin, hastanede tedavi gören vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Araban ilçesine kazandırılacak olan ikinci aile sağlığı merkezi hizmet binasında da incelemelerde bulunan Şahin, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ile bir araya geldi ve ilçedeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Araban İlçe Başkanı Av. Seydi Vakkas Ömeroğlu da ziyaretlerde Şahin'e eşlik etti.