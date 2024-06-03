Üye Girişi
Haberler

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı İslahiye'deki İlkokul Öğrencilerini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, Yağızlar Mahallesi İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrencileri ziyaret etti. Ekipler, çocuklara trafik bilinci ve okul servis araçlarına binme ve inme kuralları hakkında eğitim verdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri ilkokulda eğitim gören minik öğrencileri ziyaret etti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı İslahiye Boğaziçi Jandarma Komutanlığı personelleri, "Güvenli Eğitim ve Koordinasyon" kapsamında ilçe merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki kırsal Yağızlar Mahallesi İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret ekipler, çocuklara, trafik bilincinin arttırılması, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları hakkında eğitim verdi.

Jandarmanın kullandığı araç ve gereçlerin tanıtıldığı ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep İslahiye Jandarma trafik Eğitim Güncel Haberler

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title