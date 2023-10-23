Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Vatandaşı Bilgilendiriyor

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurduğu stantlarla UYUMA, KADES, SİBERAY uygulamaları ve hırsızlık, dolandırıcılık gibi konularda vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Toplum Destekli Polis, Siber ve Çocuk Şube Müdürlüğü personeli vatandaşların en yoğun olduğu Balıklı Meydanı'nda kurduğu stantlarda, aile içi şiddetin ve kadına şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle KADES, teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak için UYUMA, teknoloji bağımlılığını ve siber zorbalığın önüne geçmek, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak için SİBERAY uygulaması hakkında bilgi verdi. Diğer yandan ise asayiş olaylarına da dikkat çekmek adına hırsızlık, dolandırıcılık gibi konularda da vatandaşlar yoğun olarak bilgilendirdi.

"Gaziantep çok güvenli yaşadığımız yerden daha rahat gezebiliyoruz"

Gaziantep'te vatandaşların bilgilendirilmesi konusunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını söyleyen Pınar Keser, "İnsanlar ellerinde yüklü miktarda parasıyla ya da altınlarıyla gezebiliyor. Gaziantep çok güvenli kendi yaşadığımız yerden daha rahat gezebiliyoruz. Gaziantep'in güvenliği adına ekiplerin bu çalışmasını çok güzel bulduk. 2 haftadır buradayız ve her hangi bir sorun yaşamadık. Daha önceden geldiğimizde yüklü miktarda para ile gezdiğimizde korkuyorduk. Bu defa çok rahatız ve memnunuz. Gaziantep'in tüm emniyet çalışanlarına teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP