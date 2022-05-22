Gaziantep Hayvanat Bahçesinde hafta sonu yoğunluğu - Haberler

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan kurulu olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yüz ölçümü ve tür sayısı bakımından dünyanın sayılı hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde havaların ısınmasıyla hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, havaların güzel gitmeye başlamasıyla ziyaret sayılarında ciddi oranda yükseliş yaşandığını söyledi.

Özsöyler, ziyaretçi yoğunluğundan dolayı memnun olduklarını dile getirerek, "Doğal Yaşam Parkımız ilk defa bu hafta sonunda 50 bin kişiyi ağırladı. Tabii havaların güzel gitmesi, bahar bereketi olmasından dolayı ziyaretçiler Gaziantep Doğal Yaşam Parkımıza gelmekteler. Son zamanlarda Gaziantep'e getirdiğimiz beyaz kaplanımız kelebek bahçemiz, zooloji müzemiz ve safari parkımız ziyaretçilerin büyük ilgisini görmektedir." diye konuştu.

Özsöyler, bu yıl 5 milyon kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.