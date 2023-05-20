Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
GAZİANTEP  HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

GAZİANTEP  HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Güncel Haberler

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesinin rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'nda gece yarısından itibaren durdurulan uçuşlar, yaklaşık 12 saat sonra normale döndü.

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesinin rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'nda gece yarısından itibaren durdurulan uçuşlar, yaklaşık 12 saat sonra normale döndü.

Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cismin rapor edilmesinin ardından güvenlik nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu. Saat 11.30 sıralarında Gaziantep'ten seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapacağı seferler için hazırlıklar tamamlandı. Uçakların kısa süre içinde Gaziantep'e hareket etmesi planlanıyor.

Gaziantep Seçim Sonuçları
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2019
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Havalimanı Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title