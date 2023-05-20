Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesinin rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'nda gece yarısından itibaren durdurulan uçuşlar, yaklaşık 12 saat sonra normale döndü.

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesinin rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'nda gece yarısından itibaren durdurulan uçuşlar, yaklaşık 12 saat sonra normale döndü.

Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cismin rapor edilmesinin ardından güvenlik nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu. Saat 11.30 sıralarında Gaziantep'ten seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yapacağı seferler için hazırlıklar tamamlandı. Uçakların kısa süre içinde Gaziantep'e hareket etmesi planlanıyor.