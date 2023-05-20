Gaziantep Havalimanı'nda Tanımlanamayan Cisim Nedeniyle Uçuşlar Durduruldu

Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan bir cisim görülmesinin rapor edilmesi üzerine uçuşlar yaklaşık 12 saat boyunca durduruldu. Uçuşlar normale döndü ancak yolcular neden böyle olduğunu merak ediyor.

GAZİANTEP hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesinin rapor edilmesi üzerine Gaziantep Havalimanı'nda gece yarısından itibaren durdurulan uçuşlar, yaklaşık 12 saat sonra normale döndü. Gaziantep seferini yapan iki uçak 13.15 sıralarında İstanbul'dan havalandı.

Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cismin rapor edilmesinin ardından güvenlik nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu. Yaklaşık 12 saat aranın ardından Gaziantep'ten seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan AnadoluJet'in ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan Gaziantep seferleri gecikmeli olarak gerçekleşti. Her iki uçak da 13.15 sıralarında İstanbul'dan hareket etti.

"NEDEN BÖYLE OLDU?"

Geceden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen Gaziantep yolcuları, uzun süre beklediklerini ifade etti. Ailesiyle dün gece saatlerinde Avusturya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Sevgi Aytaç, Gaziantep seferinin iptal edilmesinin ardından geceyi otelde geçirdiklerini söyledi. Sabah erken saatte yeniden havalimanına geldiklerini aktaran Aytaç, "Sabah 9'da tekrar havalimanına geldik. Yok Urfa'ya gideceksiniz, yok Maraş'a gideceksiniz derken insanlar merak ediyordu neden böyle oldu diye. Bir açıklama yapılmadı" diye konuştu.

12.00'deki Gaziantep uçuşunun rötar yaptığını belirten Mustafa Kanpolat, "Bir buçuk saattir havalimanında bekliyoruz. Gece uçuşu olanlar daha fazla beklemişler. Dün gece Gaziantep hava sahasında sanırım tanımlanamayan bir cisim gözüktüğünü söylediler. Daha yeni hava sahası açılmış. Gideceğiz inşallah " dedi.